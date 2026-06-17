Banyak yang Heran! 7 Shio Ini Gemar Menghamburkan Uang tetapi Tetap Hidup Berkecukupan

Ilustrasi shio yang hidup berkecukupan. (Magnific)
JawaPos.Com - Dalam berbagai kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter unik yang memengaruhi cara mereka bekerja, berinteraksi, hingga mengelola uang.
Sebagian shio dikenal sangat hemat dan berhati-hati dalam menggunakan penghasilan.
Namun, ada pula beberapa shio yang terkenal lebih spontan, suka menikmati hidup, dan tidak terlalu banyak berpikir saat mengeluarkan uang.
Menariknya, meskipun sering dianggap boros, beberapa shio ini justru kerap terlihat tetap hidup nyaman dan berkecukupan.
Mereka seolah selalu menemukan peluang baru, mendapatkan pemasukan tambahan, atau memiliki keberuntungan yang membantu menjaga kondisi keuangan tetap stabil.
Tentu saja, pembahasan ini merupakan bagian dari kepercayaan populer dan hiburan semata.
Kesuksesan finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, serta berbagai faktor lainnya.
Dilansir dari kanal Youtube Shio Daily, inilah tujuh shio yang sering disebut memiliki hubungan unik dengan uang.
1. Shio Naga
Shio Naga dikenal sebagai sosok yang percaya diri dan gemar menikmati hasil kerja kerasnya.
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