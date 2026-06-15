Terlahir Membawa Hoki Besar! 9 Weton Ini Dipercaya Memiliki Masa Depan Cerah dan Sejahtera

JawaPos.com - Kepercayaan terhadap weton telah menjadi bagian dari budaya Jawa selama ratusan tahun.

Melalui perhitungan hari lahir dan pasaran, Primbon Jawa dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang.

Meski tidak dapat dijadikan ukuran mutlak, banyak masyarakat yang masih menjadikan weton sebagai salah satu cara untuk memahami potensi diri dan arah kehidupan.

Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan besar, kemudahan memperoleh rezeki, serta peluang meraih kesuksesan yang lebih luas dibandingkan weton lainnya.

Pemilik weton-weton ini dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemajuan hidup, seperti pekerja keras, cerdas mengambil keputusan, pandai membangun relasi, dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik.

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Tentu saja, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh weton. Kerja keras, doa, ketekunan, serta sikap pantang menyerah tetap menjadi faktor utama dalam mencapai kehidupan yang mapan.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah sembilan weton yang sering disebut memiliki hoki besar dan masa depan yang cerah.

1. Rabu Pahing

Rabu Pahing memiliki neptu 16 yang tergolong tinggi dalam perhitungan Primbon Jawa.