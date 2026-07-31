Sering Dilakukan, 7 Perilaku Ini Bisa Menjadi Tanda Hilangnya Keyakinan Diri

JawaPos.com – Bertambahnya usia membawa banyak pengalaman dan perubahan dalam kehidupan seseorang. Namun, perjalanan hidup yang penuh tantangan terkadang dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri hingga perlahan mengurangi rasa percaya diri.

Orang yang mulai kehilangan keyakinan terhadap kemampuan dirinya biasanya menunjukkan beberapa perubahan dalam sikap dan kebiasaan sehari-hari. Mengenali tanda-tanda tersebut dapat menjadi langkah awal untuk kembali membangun kepercayaan diri.

Mengutip Geediting, berikut tujuh perilaku yang sering terlihat pada seseorang ketika rasa percaya dirinya mulai menurun.

1. Terlalu Sering Mengucapkan Maaf Meminta maaf merupakan hal yang baik ketika dilakukan pada situasi yang tepat. Namun, jika seseorang terus-menerus meminta maaf bahkan untuk hal kecil yang sebenarnya tidak perlu, hal tersebut bisa menunjukkan adanya rasa tidak yakin terhadap dirinya sendiri.

Kebiasaan ini sering muncul karena takut mengecewakan orang lain, menghindari konflik, atau merasa pendapat dan kebutuhannya kurang penting dibandingkan orang di sekitarnya.

2. Mulai Menghindari Tantangan Seseorang yang kehilangan kepercayaan diri biasanya lebih memilih berada di zona nyaman. Rasa takut gagal atau keraguan terhadap kemampuan diri dapat membuat mereka enggan mencoba hal baru.

Padahal, tantangan merupakan kesempatan untuk berkembang. Ketika seseorang terus menghindarinya, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa keyakinan terhadap kemampuan diri mulai melemah.

3. Tidak Lagi Memperhatikan Penampilan Cara seseorang merawat diri juga sering berkaitan dengan kondisi kepercayaan dirinya. Ketika mulai kehilangan rasa percaya diri, sebagian orang dapat kehilangan minat untuk memperhatikan penampilan, pakaian, atau kebiasaan merawat diri.

Bukan berarti penampilan menjadi ukuran utama nilai seseorang, tetapi perubahan drastis dalam merawat diri dapat menjadi tanda adanya perubahan cara seseorang menghargai dirinya sendiri.