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Niko Sulpriyono
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.54 WIB

7 Weton Tulang Wangi dan Balung Sugih Menurut Primbon Jawa, Benarkah Membawa Daya Tarik Rezeki?

ilustrasi Jawa (Freepik) - Image

ilustrasi Jawa (Freepik)

JawaPos.com - Primbon Jawa telah lama menjadi bagian dari warisan budaya yang memuat berbagai pengetahuan mengenai karakter manusia, perjalanan hidup, hingga perhitungan weton. 

Dalam tradisi ini, terdapat istilah tulang wangi dan balung sugih yang sering dikaitkan dengan daya tarik alami serta kemudahan memperoleh rezeki.

Tulang wangi dipercaya menggambarkan seseorang yang mudah disukai, dipercaya, dan dihormati oleh lingkungan sekitarnya. 

Sementara itu, balung sugih sering dimaknai sebagai simbol kelimpahan rezeki, kemampuan membaca peluang, serta kemudahan memperoleh jalan keluar ketika menghadapi kesulitan hidup.

Meski demikian, para leluhur Jawa mengingatkan bahwa weton bukanlah penentu nasib mutlak. 

Weton hanya dianggap sebagai gambaran potensi dasar yang tetap harus diiringi usaha, karakter baik, dan ketekunan agar dapat berkembang secara optimal.

1. Jumat Kliwon, Weton yang Kerap Dikaitkan dengan Tulang Wangi

Dalam berbagai perhitungan Primbon Jawa, Jumat Kliwon termasuk weton yang sering dikaitkan dengan energi tulang wangi. 

Pemilik weton ini dipercaya memiliki daya tarik batin yang membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya.

Mereka juga sering digambarkan sebagai sosok yang mudah mendapatkan kepercayaan. 

Tidak jarang, pemilik Jumat Kliwon menjadi tempat bercerita, meminta nasihat, atau dimintai bantuan ketika terjadi persoalan dalam lingkungan sosialnya.

Editor: Hanny Suwindari
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