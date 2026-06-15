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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.03 WIB

3 Weton Balungan Gajah, Konon Terlahir Membawa Rezeki Besar dan Kemakmuran sejak Kecil

Ilustrasi weton balungan gajah (Magnific) - Image

Ilustrasi weton balungan gajah (Magnific)

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan karakter dan potensi seseorang berdasarkan weton kelahirannya. 

Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah Balungan Gajah. Sebutan ini sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki mental kuat, wibawa tinggi, serta kemampuan besar dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, seseorang yang termasuk kategori Balungan Gajah dipercaya memiliki fondasi hidup yang kokoh layaknya gajah yang kuat dan sulit digoyahkan. 

Mereka dikenal memiliki ketekunan, keberanian, serta kemampuan memikul tanggung jawab besar. 

Tak heran jika weton yang masuk dalam kategori ini sering dikaitkan dengan keberuntungan, rezeki yang luas, dan peluang mencapai kemakmuran.

Meski demikian, Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa keberuntungan tidak datang begitu saja. 

Karakter baik, kerja keras, serta kemampuan memanfaatkan peluang tetap menjadi faktor utama dalam meraih kesuksesan. 

Weton hanya dianggap sebagai gambaran potensi yang dapat berkembang jika didukung usaha yang sungguh-sungguh.

Dilansir dari kanal YouTube Cermin Diri, inilah tiga weton Balungan Gajah yang konon terlahir membawa rezeki besar dan kemakmuran sejak kecil menurut penafsiran Primbon Jawa.

1. Kamis Pahing

Editor: Candra Mega Sari
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