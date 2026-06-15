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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 16 Juni 2026 | 01.13 WIB

5 Weton yang Dipercaya Terlahir Membawa Rezeki Besar dan Berpotensi Kaya Permanen Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang rezekinya berlimpah (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya berlimpah (Magnific)

JawaPos.com - Keinginan untuk hidup sejahtera dan memiliki kondisi finansial yang stabil merupakan harapan hampir setiap orang. 

Dalam perjalanan hidup, sebagian orang percaya bahwa selain kerja keras dan usaha yang konsisten, terdapat faktor lain yang turut memengaruhi jalan rezeki seseorang. 

Salah satu kepercayaan yang masih dikenal luas di masyarakat Jawa adalah Primbon Jawa, yang sering digunakan untuk menafsirkan karakter, potensi, hingga perjalanan hidup berdasarkan weton kelahiran.

Dalam berbagai penafsiran Primbon, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki energi rezeki yang kuat sejak lahir. 

Pemilik weton tersebut disebut-sebut memiliki kemampuan alami dalam menarik peluang, membangun usaha, mengelola keuangan, dan memperoleh keberuntungan dalam berbagai bidang kehidupan. 

Karena itulah, mereka sering dikaitkan dengan potensi meraih kemakmuran yang bertahan lama.

Perlu dipahami bahwa pandangan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. 

Kekayaan dan kesuksesan tetap ditentukan oleh usaha, doa, kedisiplinan, serta keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. 

Meski demikian, pembahasan mengenai weton yang dipercaya membawa rezeki besar selalu menarik untuk disimak.

Dilansir dari kanal YouTube Cermin Diri, inilah lima weton yang dalam Primbon Jawa sering dikaitkan dengan potensi rezeki besar dan peluang hidup berkecukupan dalam jangka panjang.

Editor: Candra Mega Sari
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