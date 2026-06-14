Hidup Jauh dari Kata Susah, 13 Weton Ini Dikaruniai Rezeki yang Tak Ada Habisnya Menurut Primbon Jawa

Weton tibo sri dengan rezeki melimpah dan kemakmuran menurut primbon Jawa (Magnific/Lifeforstock)
JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki keberuntungan istimewa dalam perjalanan hidupnya. Weton-weton ini sering dikaitkan dengan datangnya rezeki yang berkelanjutan serta berbagai peluang yang dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Pemilik weton tersebut dipercaya lebih mudah memperoleh kesempatan baik, baik dalam bidang pekerjaan, usaha, maupun kondisi keuangan. Berbagai peluang yang menguntungkan kerap hadir tanpa diduga dan membantu mereka mencapai kemajuan dalam hidup.
Selain keberuntungan dalam urusan rezeki, mereka juga dikenal memiliki daya tarik tersendiri yang membuat kehadirannya mudah diterima oleh lingkungan sekitar. Sikap dan karakter yang dimiliki sering kali membuat mereka memperoleh dukungan, kepercayaan, serta bantuan dari banyak orang.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Bara Raja Cirebon pada Minggu (10/6), terdapat 13 weton yang disebut memiliki “nasib emas” dan berpotensi memperoleh rezeki melimpah serta keberuntungan yang terus mengalir menurut perhitungan Primbon Jawa.
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1. Rabu Pahing
Orang dengan weton Rabu Pahing dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol dan kemampuan mendapatkan simpati dari berbagai kalangan. Karakter mereka yang bertanggung jawab dan bijaksana membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya.
Perjalanan finansial mereka diprediksi akan selalu lancar dengan aliran rezeki yang konsisten. Berdasarkan primbon, mereka tidak akan mengalami kesulitan keuangan yang berarti dalam hidupnya.
2. Rabu Wage
Dengan karakter yang mengayomi, weton ini mencerminkan sosok pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka memiliki rekan sumur sinamba yang berarti dekat dengan kecerdasan dan kreativitas.
Kegigihan mereka dalam mencapai hasil terbaik menjadi modal utama kesuksesan. Kombinasi dari sifat-sifat positif ini membawa mereka pada keberuntungan finansial yang berlimpah.
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