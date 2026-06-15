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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 22.01 WIB

7 Shio Ini Makin Tua Makin Kaya, Hidupnya Santai Hartanya Berlimpah

Ilustrasi Makin Tua Makin Makmur (drobotdean/magnific) - Image

Ilustrasi Makin Tua Makin Makmur (drobotdean/magnific)

JawaPos.com – Kesuksesan dan kemapanan finansial umumnya tidak diraih secara instan. Keduanya merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, pengalaman, perkembangan diri, serta berbagai peluang yang datang seiring waktu.

Meski setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok terdapat beberapa shio yang dipercaya memiliki potensi untuk menikmati peningkatan kekayaan seiring bertambahnya usia.

Mereka disebut cenderung memperoleh stabilitas finansial yang lebih kuat setelah melalui berbagai tahap kehidupan, sehingga dapat menikmati hasil usaha yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Mengutip Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang diramalkan semakin makmur di usia yang lebih matang dan berpeluang menikmati kelimpahan tanpa terlalu dibebani kekhawatiran soal keuangan.

1. Kerbau

Meskipun terlihat lambat dan kurang beruntung, namun shio Kerbau diyakini memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan.

Mereka cenderung lebih hemat dan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan finansial.

Menuju usia 50 sampai 70 tahun, mereka dapat meraih kesuksesan finansial yang besar.

2. Naga

Shio Naga memiliki karisma kuat dan selalu dikelilingi keberuntungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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