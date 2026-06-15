Punya Energi Negatif, 4 Shio Ini Perlu Waspada hingga Minggu Depan

JawaPos.com – Dalam ramalan astrologi Tiongkok, pekan mendatang diperkirakan membawa sejumlah tantangan emosional dan mental bagi beberapa shio tertentu.

Berbagai situasi seperti kesalahpahaman, terlalu banyak berpikir, hingga perbedaan ritme dalam menjalani aktivitas disebut dapat memicu stres maupun konflik kecil.

Untuk menghadapinya, diperlukan sikap sabar, perhatian terhadap kesehatan diri, serta kemampuan untuk tidak terlalu memaksakan keadaan agar semuanya dapat berjalan lebih alami.

Dengan pendekatan tersebut, hambatan yang muncul diharapkan bisa diatasi dan keseimbangan hidup kembali terjaga.

Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang diprediksi perlu lebih waspada terhadap energi negatif sepanjang minggu depan.

1. Tikus

Pesona alami dan kecerdasan shio Tikus mungkin tidak cukup untuk menghindari beberapa masalah pada minggu depan.

Kesalahpahaman atau terlalu banyak berpikir dapat menguras energi mental dan menciptakan stres yang tidak perlu.

Berusaha terlalu keras untuk mengendalikan setiap situasi justru akan mempersulit keadaan.