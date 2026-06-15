Punya Energi Negatif, 4 Shio Ini Perlu Waspada hingga Minggu Depan

ilustrasi shio dengan energi negatif. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam ramalan astrologi Tiongkok, pekan mendatang diperkirakan membawa sejumlah tantangan emosional dan mental bagi beberapa shio tertentu.
Berbagai situasi seperti kesalahpahaman, terlalu banyak berpikir, hingga perbedaan ritme dalam menjalani aktivitas disebut dapat memicu stres maupun konflik kecil.
Untuk menghadapinya, diperlukan sikap sabar, perhatian terhadap kesehatan diri, serta kemampuan untuk tidak terlalu memaksakan keadaan agar semuanya dapat berjalan lebih alami.
Dengan pendekatan tersebut, hambatan yang muncul diharapkan bisa diatasi dan keseimbangan hidup kembali terjaga.
Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang diprediksi perlu lebih waspada terhadap energi negatif sepanjang minggu depan.
1. Tikus
Pesona alami dan kecerdasan shio Tikus mungkin tidak cukup untuk menghindari beberapa masalah pada minggu depan.
Kesalahpahaman atau terlalu banyak berpikir dapat menguras energi mental dan menciptakan stres yang tidak perlu.
Berusaha terlalu keras untuk mengendalikan setiap situasi justru akan mempersulit keadaan.
Cara terbaik untuk mengatasinya adalah melonggarkan ekspektasi, mengikuti arus, dan membiarkan segala sesuatunya berjalan secara alami.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa