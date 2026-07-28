Jika Anda Merasa Sulit Bangkit Setelah Kegagalan, Coba Renungkan 7 Pelajaran Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sulit bangkit dari kegagalan. (Magnific)

JawaPos.com - Kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Setiap orang, tanpa memandang usia, latar belakang, atau tingkat kesuksesan, pernah mengalami kegagalan dalam berbagai bentuk. Ada yang gagal dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, hubungan, bahkan dalam mencapai target pribadi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.



Namun, yang sering kali paling menyakitkan bukanlah kegagalannya itu sendiri, melainkan perasaan yang muncul setelahnya. Rasa kecewa, malu, kehilangan kepercayaan diri, hingga muncul keyakinan bahwa diri sendiri tidak cukup baik. Tidak sedikit orang yang akhirnya memilih berhenti mencoba karena takut mengalami kegagalan yang sama.



Dalam psikologi, kegagalan bukan dipandang sebagai akhir perjalanan. Justru, cara seseorang memaknai kegagalan akan sangat menentukan bagaimana ia berkembang di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mampu melihat kegagalan sebagai pengalaman belajar cenderung memiliki ketahanan mental (resilience) yang lebih baik dibandingkan mereka yang menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.



Jika saat ini Anda merasa sulit bangkit setelah mengalami kegagalan, mungkin sudah saatnya berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), terdapat tujuh pelajaran penting menurut psikologi yang dapat membantu Anda menemukan kembali semangat untuk melangkah.



1. Kegagalan Tidak Menentukan Nilai Diri Anda



Kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah menyamakan kegagalan dengan identitas diri.



Misalnya, ketika gagal dalam sebuah bisnis, seseorang langsung berpikir, "Aku memang tidak berbakat." Saat gagal dalam hubungan, muncul keyakinan bahwa dirinya tidak pantas dicintai.



Padahal, psikologi membedakan antara apa yang terjadi dengan siapa diri Anda.



Anda mungkin gagal dalam satu usaha, tetapi itu tidak berarti Anda adalah seorang "pecundang". Anda mungkin melakukan kesalahan, tetapi kesalahan tersebut bukanlah keseluruhan identitas Anda.



Belajarlah memisahkan hasil dari harga diri. Nilai Anda sebagai manusia tidak ditentukan oleh satu kegagalan.



2. Otak Belajar Lebih Banyak dari Kesalahan daripada Keberhasilan



Penelitian dalam ilmu saraf menunjukkan bahwa otak justru bekerja lebih aktif ketika kita melakukan kesalahan. Saat menyadari adanya kekeliruan, otak mengaktifkan mekanisme evaluasi untuk memperbaiki strategi pada percobaan berikutnya.



Artinya, kegagalan sebenarnya merupakan kesempatan belajar yang sangat berharga.



Keberhasilan memang memberikan rasa puas, tetapi kegagalan sering kali memberikan pelajaran yang jauh lebih mendalam karena memaksa kita mengevaluasi cara berpikir, kebiasaan, dan keputusan yang telah diambil.



3. Bangkit Tidak Harus Cepat



Banyak orang merasa tertekan karena melihat orang lain tampak cepat pulih setelah mengalami kegagalan. Padahal, proses pemulihan emosional setiap orang berbeda.



Psikologi mengajarkan bahwa menerima emosi negatif bukan berarti lemah.



Merasa sedih, kecewa, marah, atau kehilangan motivasi setelah gagal adalah respons yang normal. Yang penting bukan seberapa cepat Anda bangkit, tetapi apakah Anda tetap bergerak maju meski perlahan.



Memberi waktu pada diri sendiri untuk memulihkan emosi sering kali justru membuat proses bangkit menjadi lebih sehat.



4. Cara Anda Berbicara kepada Diri Sendiri Sangat Berpengaruh



Dialog batin memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental.



Jika setiap kali gagal Anda berkata:



"Aku memang bodoh."

"Aku selalu gagal."

"Tidak ada gunanya mencoba lagi."



Maka otak akan semakin memperkuat keyakinan negatif tersebut.



Sebaliknya, mengganti dialog batin menjadi lebih realistis dapat membantu meningkatkan ketahanan mental.



Contohnya:



"Aku gagal kali ini, tetapi masih bisa belajar."

"Kesalahan ini bukan akhir dari segalanya."

"Aku belum berhasil, bukan berarti aku tidak akan berhasil."



Perubahan cara berbicara kepada diri sendiri memang sederhana, tetapi dampaknya sangat besar terhadap motivasi.



5. Kesuksesan Jarang Terjadi dalam Satu Percobaan



Banyak orang hanya melihat hasil akhir dari orang-orang sukses tanpa mengetahui berapa banyak kegagalan yang mereka alami sebelumnya.



Dalam psikologi dikenal konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui latihan, pengalaman, dan usaha yang konsisten.



Orang dengan pola pikir ini tidak melihat kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu, melainkan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan.



Karena itu, jangan menilai seluruh perjalanan hidup hanya dari satu hasil yang belum sesuai harapan.



6. Fokus pada Hal yang Bisa Anda Kendalikan



Setelah gagal, pikiran sering kali sibuk memikirkan hal-hal yang sudah tidak bisa diubah.



"Seandainya waktu itu aku memilih keputusan lain."



"Seandainya aku lebih pintar."



Penyesalan yang berlebihan hanya menguras energi mental.



Psikologi menyarankan agar kita mengalihkan perhatian pada hal-hal yang masih berada dalam kendali, seperti memperbaiki keterampilan, menyusun strategi baru, memperluas pengetahuan, atau mencoba kembali dengan pendekatan yang berbeda.



Energi yang digunakan untuk memperbaiki masa depan jauh lebih bermanfaat daripada terus-menerus menyesali masa lalu.



7. Ketahanan Mental Dibangun, Bukan Dilahirkan



Sering kali kita menganggap ada orang yang sejak lahir memang kuat menghadapi tekanan.



Padahal, penelitian menunjukkan bahwa ketahanan mental merupakan kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman hidup.



Setiap kali Anda berhasil melewati masa sulit, sesungguhnya Anda sedang melatih kemampuan untuk menghadapi tantangan berikutnya.



Artinya, kegagalan hari ini mungkin sedang membentuk versi diri Anda yang jauh lebih tangguh di masa depan.



Orang yang terlihat kuat bukan berarti tidak pernah gagal. Mereka hanya belajar untuk tidak berhenti meski pernah jatuh berkali-kali.



Penutup



Kegagalan memang menyakitkan, tetapi bukan berarti masa depan Anda telah berakhir. Dalam banyak kasus, kegagalan justru menjadi titik balik yang mengajarkan hal-hal yang tidak pernah bisa dipelajari saat semuanya berjalan mulus.



Daripada terus menyalahkan diri sendiri, cobalah bertanya, "Pelajaran apa yang bisa aku ambil dari pengalaman ini?" Pertanyaan sederhana tersebut dapat mengubah cara Anda memandang kegagalan, dari sesuatu yang menghancurkan menjadi sesuatu yang membangun.



