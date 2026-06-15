4 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Transformasi Hidup Besar, Harus Segera Setel Ulang Kebiasaan Hidup Ini

JawaPos.com - Empat zodiak berikut ini perlu membuang lama kebiasaan-kebiasaan yang mereka miliki.

Saat ingin melangkah maju, mereka perlu berani berubah dan bertransformasi agar hidup berjalan ke arah yang lebih baik.

Beberapa kebiasaan lama yang selama ini mereka lakukan, perlu di setel ulang agar memberi ruang supaya mereka bisa bertumbuh.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang perlu menyetel ulang kebiasaan-kebiasaan lama yang mereka miliki.

Gemini

Gemini akan memegang kendali penuh atas keputusan hidup. Luangkan waktu untuk menikmati kehidupan yang anda bangun.

Hargai proses pencarian jati diri, pembelajaran, dan berbagai eksperimen yang membawa diri anda menemukan hal-hal yang memberikan kebahagiaan dan makna hidup.

Cancer

Cancer mulai mengevaluasi kembali aktivitas harian dan mencari ruang untuk memasukkan hal-hal yang membuat mereka bahagia.

Anda bisa memulainya dengan menikmati secangkir kopi dengan tenang,memilih pakaian dengan santai, mendengarkan podcast favorit, ataupun menyelesaikan buku yang belum anda baca.

Sagittarius

Sagittarius cenderung bergerak dari satu hal ekstrem ke hal lain. Cobalah untuk membangun keseimbangan dengan memahami ritme alami di dalam diri anda. Saat aktif berinteraksi dengan dunia, maka cobalah untuk mengelola emosi dan informasi yang anda terima.

Capricorn