Bukan Karena Kebetulan, 5 Weton Ini Diyakini Membawa Energi Penjagaan Buyut Sejak Lahir

Ilustrasi Weton Dijaga Khodam (jcomp/freepik)

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, hubungan antara manusia dan leluhur memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu konsep yang dikenal dalam Primbon Jawa adalah adanya khodam warisan buyut, yaitu kepercayaan mengenai energi atau penjagaan leluhur yang melekat pada keturunan tertentu.

Menurut kepercayaan tersebut, perlindungan ini bukan berasal dari ritual khusus, melainkan diwariskan melalui garis keluarga sejak seseorang dilahirkan.

Energi leluhur dipercaya bekerja secara halus, bukan dalam bentuk yang selalu terlihat, tetapi melalui petunjuk batin, intuisi, atau perlindungan dari berbagai situasi sulit.

Dalam pandangan Primbon Jawa, leluhur yang semasa hidup memiliki pengaruh besar, kebijaksanaan, atau kedekatan dengan nilai spiritual diyakini meninggalkan jejak energi bagi keturunannya.

Memasuki tahun 2026, sebagian penafsir primbon meyakini beberapa weton memiliki hubungan lebih kuat dengan warisan leluhur tersebut.

Tanda-tandanya sering dikaitkan dengan mimpi tertentu, perasaan batin yang kuat, atau pengalaman selamat dari keadaan yang sulit dijelaskan.

Berikut lima weton yang dipercaya memiliki energi perlindungan leluhur paling kuat, dirangkum dari kanal YouTube Filosofi Jawa.

1. Selasa Kliwon Pemilik weton Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan dan keadaan sekitar.

Mereka cenderung memiliki intuisi kuat serta mampu merasakan perubahan situasi sebelum sesuatu benar-benar terjadi.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kepekaan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk hubungan batin dengan jejak leluhur.

Energi warisan buyut pada Selasa Kliwon dipercaya bekerja melalui firasat dan dorongan hati.