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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 18.36 WIB

5 Shio Ini Diprediksi Menerima Keberuntungan, Soal Keuangan Bakal Selesai dalam Waktu Dekat

Ilustrasi shio yang diprediksi akan merasakan terbukanya pintu keberuntungan (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang diprediksi akan merasakan terbukanya pintu keberuntungan (Magnific)

JawaPos.com – Dalam ramalan astrologi Tiongkok, periode waktu mendatang diperkirakan membawa berbagai pencapaian penting bagi sejumlah shio yang dianggap memiliki keberuntungan lebih besar.

Sebagian shio disebut berpotensi mengalami terobosan baru serta peningkatan dalam aspek finansial, sementara yang lainnya akan lebih diarahkan pada proses pengembangan diri, peningkatan kebijaksanaan, dan pencapaian tujuan jangka panjang.

Dengan dukungan kerja keras, kolaborasi, serta jaringan yang terjalin dengan baik, berbagai usaha yang dilakukan diperkirakan mulai menunjukkan hasil yang sepadan.

Mengutip Horoscope, berikut lima shio yang diramalkan akan menjalani pekan yang penuh keberuntungan, produktivitas tinggi, serta perkembangan yang stabil.

1. Kuda

Sebentar lagi benar-benar waktumu untuk bersinar. Anda akan merasa fokus, energik, dan siap mengejar tujuan dengan sekuat tenaga.

Jika Anda telah berusaha keras untuk sesuatu yang berarti, nantikan hasil yang luar biasa atau bahkan terobosan. 

Kerja tim akan berjalan lancar dan orang-orang akan mengagumi antusiasme dan kepemimpinanmu.

Dari segi keuangan, semuanya tampak menggembirakan, mungkin kenaikan gaji, penghargaan, atau keuntungan finansial yang memang pantas. Namun, berhati-hatilah untuk tidak boros atau membeli barang secara terburu-buru.

2. Naga

Editor: Setyo Adi Nugroho
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