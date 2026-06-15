Ramalan Shio Senin 15 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)
JawaPos.com – Bagi shio Naga, hindari terburu-buru agar tidak membuat kesalahan.
Sedangkan shio Ular dapat mencapai lebih banyak hal jika mengerjakan satu hal dalam satu waktu.
Berikut ini ramalan shio pada hari Senin 15 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Luangkan waktu Anda.
Fokuslah pada area di mana apa yang Anda berikan dapat ditingkatkan.
Hindari terburu-buru agar tidak membuat kesalahan.
Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
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