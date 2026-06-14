Kekayaannya Gak Main-main, 9 Weton Ini Diprediksi Bakal Dapat Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki potensi untuk memperoleh rezeki melimpah sepanjang perjalanan hidupnya.
Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki peluang besar untuk mendapatkan keberuntungan finansial dari berbagai arah, termasuk dari kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.
Selain itu, mereka sering dikaitkan dengan energi positif yang dipercaya mampu mendatangkan kemudahan dalam urusan rezeki. Karena itulah, weton-weton ini kerap dianggap memiliki daya tarik tersendiri terhadap datangnya peluang dan keberkahan.
Dalam pandangan Primbon Jawa, mereka juga disebut sebagai sosok yang berpotensi menikmati aliran rezeki yang berkesinambungan serta memperoleh dukungan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Minggu (14/6), terdapat sembilan weton yang diramalkan memiliki peluang besar untuk memperoleh rezeki dan keberuntungan menurut perhitungan Primbon Jawa.
1. Rabu Pon
Rabu Pon memiliki neptu 14 yang diperoleh dari gabungan nilai hari Rabu (7) dan pasaran Pon (7).
Orang yang terlahir pada hari ini memiliki kemampuan istimewa untuk menenangkan dan menyejukkan hati siapa pun di sekitarnya.
Kepribadian mereka dikenal sangat santun dan penuh tata krama dibandingkan dengan hari kelahiran lainnya.
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