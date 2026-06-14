Tak Pernah Hidup Susah, 7 Weton Ini Bakal Dihujani Rezeki dan Hidup Bergelimang Harta Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki potensi besar untuk meraih kehidupan yang penuh kemakmuran. Mereka diyakini membawa energi positif sejak lahir yang kerap dikaitkan dengan datangnya rezeki dan berbagai peluang keberuntungan.

Selain memiliki kemampuan dalam melihat serta memanfaatkan kesempatan yang ada, pemilik weton ini juga sering disebut memperoleh keberuntungan dari hal-hal yang tidak terduga. Kondisi tersebut dipercaya dapat membantu mereka mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih mapan secara finansial.

Keberhasilan yang diraih tidak hanya bergantung pada faktor keberuntungan semata. Kerja keras, ketekunan, dan kegigihan dalam menghadapi berbagai tantangan juga menjadi unsur penting yang mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Bara Raja Cirebon pada Minggu (14/6), terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi besar untuk meraih kekayaan, memperoleh rezeki berlimpah, dan menikmati kehidupan yang berkecukupan menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Kamis Pahing

Mereka yang lahir pada weton ini dikenal memiliki kepercayaan diri yang tinggi namun tetap rendah hati. Kepribadian mereka mencerminkan kesadaran penuh akan potensi diri tanpa perlu berpura-pura menjadi orang lain.

Aura positif yang mereka pancarkan secara natural mampu menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Kombinasi antara kedisiplinan tinggi, jiwa sosial yang besar, dan ketulusan dalam membantu sesama menjadikan mereka magnet rezeki yang luar biasa.

2. Kamis Legi

Individu dengan weton ini memiliki tingkat empati yang luar biasa tinggi, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain secara mendalam. Karisma alamiah yang mereka miliki membuat mereka mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari berbagai kalangan.