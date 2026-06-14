5 Shio Ini Bakal Menikmati Kemewahan Menurut Astrologi Tionghoa, Hidupnya Jauh dari Kata Melarat!

Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik)
JawaPos.com - Menurut astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang dikenal memiliki potensi besar untuk menikmati kehidupan yang serba berkecukupan. Mereka kerap dikaitkan dengan kemewahan, kenyamanan, serta gaya hidup yang menarik perhatian banyak orang.
Kemampuan mereka tidak hanya terletak pada cara memperoleh penghasilan, tetapi juga dalam memanfaatkan dan menikmati hasil kerja keras tersebut. Mulai dari hunian mewah, kendaraan premium, hingga penampilan yang berkelas, semuanya menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Keberuntungan dalam urusan keuangan juga disebut terus menyertai mereka, terutama karena kecakapan dalam melihat peluang dan mengambil keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan.
Tak sedikit orang yang mengagumi kehidupan mereka yang tampak glamor. Namun, di balik semua itu terdapat kecerdasan, ketekunan, dan naluri yang kuat dalam menghadapi berbagai kesempatan.
Tahun 2026, sejumlah shio diprediksi akan semakin menonjol dan meraih berbagai keberhasilan. Berdasarkan penjelasan yang dikutip dari kanal YouTube Naura Kom pada Minggu (14/6), terdapat lima shio yang disebut berpotensi menikmati kehidupan penuh kemewahan menurut astrologi Tionghoa.
Dalam mitologi Tiongkok, Shio Tikus mendapatkan berkah langsung dari Dewa Chen Chen yang dikenal sebagai pembawa keberuntungan finansial.
Mereka yang lahir pada tahun 1972 (unsur Air), 1984 (unsur Kayu), 1996 (unsur Api), 2008 (unsur Tanah), dan setiap kelipatan 12 tahun lainnya dipercaya akan memperoleh rezeki berlimpah.
Orang bershio Tikus sering menemukan peluang-peluang emas yang tidak disadari oleh orang lain.
Menurut kepercayaan, Shio Tikus memiliki koneksi khusus dengan makhluk-makhluk mistis seperti Naga Air yang menjaga harta karun di sungai dan danau.
Hubungan istimewa ini memberikan mereka akses terhadap kekayaan yang tersembunyi.
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