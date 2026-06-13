Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 13 Juni 2026 | 21.48 WIB

TOP 7 Shio Masuk Fase Puncak Karier, Promosi hingga Rezeki Bertambah

Gambar utama - Image
ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut astrologi Tiongkok, beberapa shio akhirnya akan meninggalkan rentetan nasib buruk mereka.

Ramalan akhir Juni 2026 menjanjikan mereka periode yang menguntungkan yang dipenuhi dengan peluang baru dan pengakuan.

Melansir horoscope, berikut tujuh shio yang akan meraih kesuksesan dengan fase puncak karier hingga rezeki bertambah.

1. Macan

Shio Macan akan memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik.

Banyak ide yang muncul sekarang akan terbukti bermanfaat di kemudian hari.

Terobosan nyata Anda masih di depan.

2. Kelinci

Shio Kelinci akan sangat peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Shio Ini Bakal Diserbu Rezeki Tak Terduga di Bulan Juni Menurut Astrologi Tionghoa - Image
Zodiak

6 Shio Ini Bakal Diserbu Rezeki Tak Terduga di Bulan Juni Menurut Astrologi Tionghoa

Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.26 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 14 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Minggu 14 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.04 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 14 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Minggu 14 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

7

Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore