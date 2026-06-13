6 Shio Ini Bakal Diserbu Rezeki Tak Terduga di Bulan Juni Menurut Astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Bulan Juni disebut sebagai periode yang membawa keberuntungan bagi sejumlah shio dalam astrologi Tionghoa. Pada waktu ini, beberapa shio diramalkan akan mendapatkan rezeki yang datang secara tidak terduga dari berbagai arah.

Dalam kepercayaan astrologi tersebut, keberuntungan finansial diyakini akan mengalir tanpa tanda-tanda sebelumnya, sehingga membuat sebagian orang mengalami perubahan positif dalam kondisi ekonomi mereka. Periode ini juga dianggap sebagai momentum penting yang dapat membawa peningkatan kesejahteraan.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa terdapat enam shio yang diramalkan akan dilimpahi rezeki sepanjang bulan Juni menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Tikus

Individu yang lahir dalam tahun Tikus memiliki kecerdasan alami dan kemampuan berpikir cepat yang luar biasa.

Mereka selalu pandai menemukan cara untuk memanfaatkan setiap peluang yang muncul di hadapan mereka.

Bulan Juni diprediksi menjadi periode emas bagi pemilik shio ini untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak terduga.

Peluang bisnis kecil atau proyek sampingan yang selama ini dijalankan berpotensi memberikan hasil yang menggembirakan.

Bonus mendadak, hadiah kompetisi, atau peluang investasi baru bisa datang dari berbagai arah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.