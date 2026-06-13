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Minggu, 14 Juni 2026 | 06.40 WIB

3 Shio yang Hidupnya Diramalkan Berubah Drastis di Tahun 2026, Harta Kekayaannya Bisa Naik sampai Bikin Pangling

Shio yang hidupnya diramalkan akan berubah drastis di tahun 2026 saat harta kekayaan bisa naik sampai bikin pangling. (dok: pexels) - Image

Shio yang hidupnya diramalkan akan berubah drastis di tahun 2026 saat harta kekayaan bisa naik sampai bikin pangling. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, hidup seseorang dimungkinkan mengalami perubahan di tahun kuda api ini.

Bagi orang yang telah sekian lama merasa menjalani hidup berat, maka kabar baik dikatakan akan datang menghampiri dalam waktu dekat ini.

Di tahun yang penuh dengan peluang ini, seseorang sangat mungkin mengubah situasi ekonominya yang telah sekian lama dirasa tak menunjukkan perbaikan.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang hidupnya diramalkan akan berubah drastis di tahun 2026 saat harta kekayaan bisa naik sampai bikin pangling.

1. Shio Kuda

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio kuda akan menjalani tahun emas yang sangat sayang bila dilewatkan. 

Di tahun kuda api ini, apa yang berlangsung dalam hidup mereka bisa diperbaiki dan ditingkatkan.

Dimulai dari rezeki yang makin membaik, hal-hal lain yang berkaitan dengan hidup pun turut bisa dimantapkan.

Astrolog meyakini, tahun kuda api menyajikan keberuntungan besar kepada mereka, sehingga ketika kerja keras turut dilakukan maka hasilnya adalah hal manis yang bisa dipetik.

2. Shio Naga

Editor: Hanny Suwindari
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