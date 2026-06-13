Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 13 Juni 2026 | 16.24 WIB

Saatnya Naik ke Puncak! 7 Shio Ini Dipercaya Akan Menjadi Pengusaha Besar dan Disegani Banyak Orang

Ilustrasi shio yang akan menjadi pengusaha besar (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan menjadi pengusaha besar (Magnific)

JawaPos.com - Kesuksesan dalam dunia usaha sering kali menjadi impian banyak orang. Menjadi pemilik bisnis yang berhasil, memiliki banyak karyawan, serta memperoleh kebebasan finansial merupakan gambaran masa depan yang diinginkan oleh banyak individu. 

Namun, perjalanan menuju titik tersebut tentu tidak mudah. Dibutuhkan keberanian mengambil risiko, kemampuan melihat peluang, keterampilan memimpin, dan ketekunan yang tidak goyah saat menghadapi berbagai tantangan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki karakter yang sangat mendukung untuk berkembang dalam dunia bisnis. 

Mereka dikenal memiliki jiwa pemimpin, semangat pantang menyerah, kemampuan beradaptasi yang tinggi, hingga kecerdasan dalam membaca situasi. 

Karakter-karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka membangun usaha yang kuat dan bertahan dalam berbagai kondisi.

Meski kesuksesan tetap bergantung pada kerja keras dan usaha nyata, sejumlah shio sering disebut memiliki potensi besar untuk menjadi pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. 

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, inilah tujuh shio yang dipercaya memiliki peluang besar untuk naik ke puncak dan membangun kerajaan bisnis mereka sendiri.

1. Shio Naga

Shio Naga hampir selalu masuk dalam daftar shio yang dikaitkan dengan kesuksesan dan kepemimpinan. 

Pemilik shio ini dikenal memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ambisi besar, serta keberanian untuk mengambil keputusan penting.

Karakter tersebut membuat mereka tidak mudah puas dengan pencapaian biasa-biasa saja. 

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
6 Shio yang Diramal Raup Rezeki Besar pada Juni 2026, Peluang Uang Datang dari Segala Penjuru - Image
Zodiak

6 Shio yang Diramal Raup Rezeki Besar pada Juni 2026, Peluang Uang Datang dari Segala Penjuru

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04.35 WIB

3 Shio yang Punya Keberuntungan Besar di Tahun 2026, Hidupnya Mudah rezeki dan Jauh dari Tekanan - Image
Zodiak

3 Shio yang Punya Keberuntungan Besar di Tahun 2026, Hidupnya Mudah rezeki dan Jauh dari Tekanan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04.24 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 13 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Sabtu 13 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

Jumat, 12 Juni 2026 | 21.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

7

Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore