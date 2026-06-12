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Rabbany Wanadriani
Jumat, 12 Juni 2026 | 21.16 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 13 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Teman-teman mungkin mencari nasihat dari shio Ular.

Sedangkan shio Kuda cobalah untuk tidak terlalu khawatir.

Berikut ini ramalan shio pada hari Sabtu 13 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Ini bukan waktu terbaik untuk memulai usaha baru, karena mungkin tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Namun, proyek-proyek Anda yang sudah ada tetap membutuhkan perhatian Anda.

Jadi teruslah bekerja dengan baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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