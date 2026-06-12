3 Shio yang Punya Keberuntungan Besar di Tahun 2026, Hidupnya Mudah rezeki dan Jauh dari Tekanan

Shio yang diramalkan punya keberuntungan besar di tahun 2026 hingga hidupnya mudah rezeki jauh dari tekanan. (dok: pexels) JawaPos.com - Kadang kala hidup memang terasa begitu berat karena serangkaian masalah yang dihadapi.

Meski begitu, hidup tak selamanya terasa memuakkan sebab momen-momen indah pasti akan hadir dan menyenangkan hati.

Dalam ramalan astrolog, segelintir orang di tahun 2026 ini dimungkinkan memperoleh keberuntungan besar dan hidupnya jadi berjalan penuh kegembiraan.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang diramalkan punya keberuntungan besar di tahun 2026 hingga hidupnya mudah rezeki jauh dari tekanan.

1. Shio Ayam

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio ayam dikatakan akan punya keberuntungan di tahun 2026 ini.

Kerezekian mereka dimungkinkan akan mengalami peningkatan berkat keberhasilan di tempat kerja.

Keteraturan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab tinggi membuat mereka berprestasi di tempat kerja.