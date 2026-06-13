Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 13 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Libra harus menghindari konflik hari ini, terutama perselisihan dengan atasan atau rekan kerja. Pilihlah pertempuran dengan hati-hati hari ini, karena terkadang bersikap sopan lebih penting daripada merasa benar.

Ketika semuanya seimbang dan menguntungkan, Libra akan senang telah melakukannya. Libra penuh kasih sayang dan selalu ingin mengutamakan orang lain. Menghindari segala jenis hal negatif dan menyelesaikannya dengan sabar, merupakan sikap yang bijaksana.

Hindari perselisihan dengan orang-orang yang memiliki otoritas tinggi, zodiak Scorpio. Berurusan dengan birokrasi mungkin merepotkan, jadi Scorpio perlu sangat berhati-hati jika ada hal-hal penting yang tertunda.

Scorpio dapat mengharapkan perubahan atau kejutan tak terduga dalam kehidupan pribadi atau profesional. Namun, Scorpio harus tetap tenang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio pada Sabtu, 13 Juni 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra berpikir keras tentang apakah akan membawa hubungan saat ini pada tingkat komitmen selanjutnya. Terkait karir, Libra perlu menelusuri pilihan karir untuk memperoleh perspektif tentang pro dan kontra dari posisi saat ini.

Sementara itu, beristirahatlah yang cukup dan lakukan aktivitas santai untuk memberikan relaksasi pada tubuh serta pikiran. Terkait keuangan, lakukan perencanaan yang cermat jika Libra sedang mempertimbangkan untuk memilih berinvestasi pada perumahan atau properti.

Cinta Libra