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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 13 Juni 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 13 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Jangan sampai terjebak dalam pertengkaran keluarga yang tidak perlu hari ini, zodiak Aries. Aries harus keluar dari pertengkaran ini. Kondisi planet menunjukkan ketidakharmonisan dalam lingkup rumah tangga, oleh karena itu Aries tidak boleh terlibat dalam konflik. 

Cobalah mengendalikan emosi untuk menghindari konflik. Aries harus tetap tenang dan menggunakan akal sehat untuk menghindari bentrokan yang tidak perlu. Situasi seperti itu akan terhindar jika Aries mampu mengambil kendali dan menyelesaikan konflik secara diplomatis.

Hari ini, zodiak Taurus perlu tetap mengawasi agar hubungan dengan orang lain terus berkembang. Taurus adalah sosok yang banyak akal, efisien, dan dapat diandalkan. 

Ketika menyangkut orang-orang terkasih, Taurus akan melakukan apa pun untuk mereka. Selain itu, berhati-hatilah dengan apa yang dikatakan hari ini, karena planet-planet menyebabkan kebingungan dan kekacauan. 

Tahan lidahmu jika tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan. Jika menunjukkan sikap moderat hari ini, Taurus akan mencegah kesulitan di masa depan. Kemarahan bukanlah respons yang tepat terhadap situasi yang bergejolak hari ini. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak Aries perlu membicarakan keinginan saat menjalani hubungan dengan pasangan hari ini. Terkait karir, bersikaplah kooperatif untuk menyelesaikan tanggung jawab tambahan dengan mudah dan sukses.

Sementara itu, jagalah kesehatan karena Aries mungkin akan merasa pusing sepanjang hari. Terkait keuangan, Aries akan mengalami peningkatan prospek keuangan berupa imbalan finansial setelah menyelesaikan tanggung jawab penting di tempat kerja.

Cinta Aries

Editor: Candra Mega Sari
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