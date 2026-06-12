4 Zodiak Paling Posesif dan Cemburuan, Merasa Sangat Terikat dengan Orang Tersebut

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak bukanlah tipe orang pencemburu.
Mereka tidak masalah jika pasangannya berteman dengan banyak orang dan menjalani hidupnya sendiri.
Namun, ada juga zodiak yang lebih sensitif saat menyangkut orang-orang yang mereka cintai.
Berdasarkan informasi dari laman collective.world, berikut adalah beberapa zodiak yang cenderung posesif di dalam hubungan.
Taurus
Taurus ingin menghabiskan sebanyak mungkin waktu berkualitas berkualitas bersama. Taurus bisa berubah menjadi sangat galak. Mereka juga sangat keras kepala. Mereka akan berjuang habis-habisan demi orang tersayang.
Cancer
Cancer cenderung posesif terhadap orang-orang terdekat karena mereka benar-benar menginginkan yang terbaik untuk mereka. Cancer ingin orang-orang yang mereka sayangi bahagia dan sehat. Mereka tidak bermaksud menjadi terlalu posesif. Mereka hanya ingin melindungi anda, meskipun terhadap perlindungan itu bisa berlebihan.
Scorpio
Scorpio terbiasa melihat hal-hal berjalan tidak sesuai harapan sehingga kemungkinan ditinggalkan atau diselingkuhi terasa cukup masuk akal bagi mereka.scorpio memahami bahwa pasangan mereka berharap menjalani hidup dan membuat keputusan sendiri.
Capricorn
Capricorn tidak terlalu peduli dengan pendapat orang asing, tetapi mereka sangat peduli dengan pendapat orang-orang yang mereka cintai. Capricorn terkadang melangkah terlalu jauh dan tanpa sadar terlihat posesif. Dampak dari tindakan merekalah yang paling menentukan.
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