12 Weton Paling Beruntung dalam Urusan Rezeki, Kekayaan dan Kesuksesan Diprediksi Menghampiri pada 2026

Ilustrasi weton kaya raya (Magnific)
JawaPos.com - Masyarakat Jawa sejak dahulu mengenal weton sebagai salah satu warisan budaya yang digunakan untuk membaca karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang yang masih mempercayai bahwa kombinasi hari dan pasaran kelahiran mampu memberikan gambaran mengenai keberuntungan, rezeki, dan peluang kesuksesan yang mungkin dialami seseorang.
Dalam berbagai primbon Jawa, beberapa weton sering dikaitkan dengan kemampuan menarik peluang, kemudahan dalam membangun usaha, hingga keberhasilan dalam mengelola keuangan.
Menariknya, sejumlah weton dipercaya memiliki energi positif yang semakin kuat sehingga membuka kesempatan lebih besar untuk mencapai kesejahteraan.
Dilansir dari kanal YouTube Primbon Tanah Jawa, inilah dua belas weton yang kerap disebut sebagai weton paling beruntung dalam urusan rezeki, kekayaan, dan kesuksesan.
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1. Senin Pon
Pemilik weton Senin Pon dikenal memiliki sifat tenang, bijaksana, dan tidak mudah terburu-buru dalam mengambil keputusan.
Mereka cenderung memikirkan segala sesuatu secara matang sebelum bertindak.
Karakter seperti ini membuat mereka jarang terjebak dalam keputusan yang merugikan.
Dalam urusan rezeki, Senin Pon lebih mengandalkan kerja keras dan konsistensi dibandingkan keberuntungan sesaat.
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