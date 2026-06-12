Peluang Emas Bermunculan Tanpa Henti! Inilah 7 Weton yang Diprediksi Semakin Dekat dengan Kemakmuran dan Kesuksesan

Ilustrasi weton yang makmur dan sukses (Magnific)
JawaPos.com - Kepercayaan terhadap weton telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa sejak lama.
Weton sering digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami karakter, potensi, hingga arah perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat dijadikan ukuran pasti dalam menentukan nasib, banyak orang percaya bahwa weton dapat memberikan gambaran mengenai peluang yang mungkin hadir dalam kehidupan.
Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, beberapa weton sering dikaitkan dengan datangnya keberuntungan, kemudahan dalam meraih rezeki, dan peluang besar menuju kesuksesan.
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Hal tersebut bukan semata-mata karena faktor keberuntungan, melainkan karena karakter positif yang dipercaya melekat pada pemilik weton tersebut.
Karakter seperti kerja keras, kemampuan beradaptasi, kecerdasan dalam mengambil keputusan, hingga keuletan dalam menghadapi tantangan menjadi alasan mengapa sejumlah weton sering dianggap memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemakmuran.
Dilansir dari kanal YouTube Primbon Tanah Jawa, inilah tujuh weton yang kerap disebut semakin dekat dengan kemakmuran dan kesuksesan karena berbagai peluang emas yang dipercaya bermunculan dalam perjalanan hidup mereka.
1. Jumat Kliwon
Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki intuisi kuat dan kemampuan membaca situasi dengan baik.
Pemilik weton ini sering kali mampu melihat kesempatan yang tidak disadari oleh banyak orang.
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