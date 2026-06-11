11 Weton Tulang Wangi dalam Primbon Jawa, Benarkah Memiliki Aura Spiritual yang Paling Kuat?

ilustrasi Aura Spiritual (Freepik)
JawaPos.com - Dalam khazanah budaya Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir.
Weton dipercaya menyimpan berbagai makna yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi spiritual seseorang.
Salah satu konsep yang kerap dibicarakan dalam tradisi primbon adalah fenomena balung kuning atau tulang wangi.
Istilah tulang wangi tidak merujuk pada kondisi fisik seseorang yang benar-benar mengeluarkan aroma tertentu.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, istilah tersebut menggambarkan individu yang memiliki pancaran energi batin kuat sehingga dianggap lebih peka terhadap berbagai peristiwa spiritual di sekitarnya.
Para leluhur Jawa meyakini bahwa hanya beberapa weton tertentu yang membawa karakteristik tulang wangi sejak lahir.
Mereka dipercaya memiliki intuisi yang tajam, kepekaan batin yang tinggi, dan daya tarik spiritual yang berbeda dibandingkan weton lainnya.
Lalu, weton apa saja yang termasuk dalam kategori tersebut? Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Rahasia Jawa pada Rabu (10/06).
Senin Kliwon merupakan salah satu weton yang sering dikaitkan dengan energi spiritual yang kuat dalam primon Jawa.
Perpaduan unsur hari Senin dan pasaran Kliwon dipercaya menghasilkan karakter yang tenang, tetapi memiliki kepekaan batin yang mendalam.
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