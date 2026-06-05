Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 6 Juni 2026 | 00.02 WIB

14 Tanggal Lahir yang Sering Disalahpahami Orang Sekitarnya

ilustrasi orang yang disalahpahami. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang disalahpahami. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam numerologi, ada beberapa tanggal lahir yang sering disalahpahami oleh orang-orang di sekitar mereka.

Menurut para ahli numerologi, semua angka memiliki kekuatan dan tantangannya masing-masing.

Namun beberapa angka memiliki kepribadian yang lebih dalam, lebih mandiri, atau lebih kompleks secara emosional daripada yang terlihat di permukaan.

Ini berarti bahwa orang yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu sering diminta untuk membenarkan tindakan, pikiran, atau motif mereka.

Melansir timesofindia, berikut deretan tanggal lahir yang sering kali disalahpahami oleh orang-orang sekitarnya.

Tanggal lahir 7, 16, dan 25

Orang yang lahir pada tanggal 7, 16, atau 25 setiap bulan sering dianggap sebagai orang yang paling disalahpahami.

Mereka sering introspektif, analitis, dan spiritual, mungkin tampak menyendiri atau pendiam bagi orang lain.

Mereka senang melakukan percakapan panjang dan menjalin hubungan yang bermakna, tetapi mungkin tampak arogan, tidak tertarik, atau tertutup karena lebih suka menyendiri.

Para ahli numerologi mengatakan bahwa orang-orang ini sangat tertutup tentang perasaan mereka dan sulit untuk benar-benar memahami apa yang dipikirkannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Temukan Warna Keberuntungan Sesuai dengan Tanggal Lahir Anda - Image
Zodiak

Temukan Warna Keberuntungan Sesuai dengan Tanggal Lahir Anda

Jumat, 5 Juni 2026 | 00.44 WIB

14 Tanggal Lahir Ini Ditakdirkan Jadi Pemimpin, Mampu Memimpin dengan Bijaksana - Image
Kepribadian

14 Tanggal Lahir Ini Ditakdirkan Jadi Pemimpin, Mampu Memimpin dengan Bijaksana

Jumat, 29 Mei 2026 | 20.46 WIB

17 Tanggal Lahir Perempuan Ini Terkenal Karena Berani dan Punya Karisma yang Kuat, Penasaran? - Image
Zodiak

17 Tanggal Lahir Perempuan Ini Terkenal Karena Berani dan Punya Karisma yang Kuat, Penasaran?

Rabu, 27 Mei 2026 | 16.44 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore