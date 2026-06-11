Ramalan Zodiak Virgo 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Seseorang kerabat yang sedih atau marah, mungkin akan menelepon zodiak virgo hari ini. Dia mengharapkan rasa simpatik serta kata-kata yang menenangkan, dan virgo mampu memberikannya.
Sementara itu, ini adalah hari yang tepat untuk menulis, baik mencoba menuliskan surat maupun novel. Kemampuan virgo dalam merangkai kata-kata berada pada level tinggi. Jika berencana untuk mengajar atau membimbing, ketahuilah bahwa kata-kata virgo akan mengalir dengan bebas.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 11 Juni 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo membutuhkan banyak ruang dan perlu membicarakan beberapa hal yang membuat tertekan dengan pasangan. Terkait karir, virgo akan beruntung di bidang yang tak terduga dan semua usaha virgo membuahkan hasil positif.
Sementara itu, manfaatkan waktu yang menyehatkan dan berenergi ini untuk keluar dan menikmati hidup. Terkait keuangan, jangan frustrasi ketika menghadapi masalah bisnis dan cobalah menelusuri bidang pekerjaan lain.
Cinta Virgo
Virgo membutuhkan lebih banyak ruang dan perlu membicarakan beberapa hal dengan pasangan. Virgo merasa tertekan akhir-akhir ini, jadi kini ada kebutuhan untuk mengomunikasikan apa yang dialami.
Virgo pasti akan dapat menemukan kompromi dan jeda yang memungkinkan untuk terhubung kembali dengan diri sendiri, dan kemudian membawa lebih banyak hal ke dalam hubungan.
Karir Virgo
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