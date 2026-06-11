Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Gemini dan Cancer./Freepik/ natality
JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa sedih dan murung hari ini. Namun, melampiaskan frustrasi pada orang lain tidak akan pernah membantu. Jadi, pilihan terbaik gemini adalah tetap tenang dan memfokuskan seluruh perhatian pada hal-hal positif.
Gemini harus mengalihkan perhatian dan mencoba mengalihkan fokus ke hal-hal positif. Gemini perlu berpikir dua kali sebelum mengatakan apa pun, karena hal itu bisa membuat gemini mendapat masalah hari ini.
Hari ini adalah hari kemajuan profesional bagi zodiak cancer. Lupakan semua perjuangan dan saksikan usahamu membuahkan hasil. Cancer mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk mengejar keinginan di tempat baru atau dengan cara baru.
Jika mengalami beberapa masalah di rumah, beberapa informasi mungkin akan datang dan dapat membantu cancer menyelesaikannya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 11 Juni 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu berinisiatif membahas masalah dengan pasangan untuk menjernihkan suasana. Terkait karir, sebaiknya gemini tidak membuang waktu dan energi untuk melakukan pekerjaan yang tidak produktif.
Sementara itu, nikmati hari yang menyehatkan untuk berolahraga bersama anggota keluarga atau teman-teman. Terkait keuangan, luangkan waktu untuk membuat rencana tabungan dan mintalah saran dari profesional jika perlu.
Cinta Gemini
Hari ini, gemini mungkin merasa tidak sejalan dengan pasangan, sehingga hubungan menjadi dingin. Gemini mungkin merasa bahwa dia menghakimi atau mencurigai gemini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan.
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