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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 11 Juni 2026 | 14.53 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Ketenangan pikiran menjauh dari zodiak capricorn karena masalah yang menumpuk. Meskipun ini bukan masa terbaik dalam hidupmu, tetapi hal ini akan segera berakhir.

Solusinya adalah menangani satu masalah dalam satu waktu, dengan penalaran yang tidak bias. 

Jika itu tidak memungkinkan, mintalah bantuan orang-orang yang dapat diandalkan. Masalah datang dan pergi, dan hal ini akan berlalu lebih cepat dari yang capricorn kira.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 11 Juni 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Pasangan sedang membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari zodiak capricorn. Terkait karir, manfaatkan keterampilan komunikasimu untuk memotivasi orang lain.

Sementara itu, rencanakan relaksasi di malam hari untuk mendapatkan waktu istirahat yang dibutuhkan. Terkait keuangan, mulailah mencatat semua pengeluaran, karena capricorn cenderung sedikit ceroboh dalam mengelola uang. 

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn mungkin merasa khawatir tentang kesehatan pasangan. Dia membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari capricorn. Jika bisa meluangkan beberapa jam untuk bersamanya hari ini, hal itu akan sangat membantu.

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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