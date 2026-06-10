Berezeki Emas! 3 Weton ini Sepanjang Tahun 2026 Hidupnya Penuh Kelancaran, Uang Datang Terus sampai Mudah Kaya

JawaPos.com - Sepanjang tahun 2026 ini diramalkan akan sangat berpihak kepada sejumlah orang yang beruntung.

Di tahun yang penuh dengan ketidakpastian ini, seseorang justru dimungkinkan mengalami pertumbuhan kekayaan.

Keberuntungan dikatakan memberikan serangkai rezeki emas atau waktu-waktu yang penuh dengan limpahan kebaikan.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya di tahun 2026 penuh dengan kelancaran hingga uang bisa terus datang sampai mudah kaya.

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1. Weton Senin Pahing

Menurut perhitungan primbon Jawa, mereka yang lahir dengan weton Senin Pahing punya rezeki baik di tahun 2026.

Keberuntungan dikatakan akan membawakan mereka berbagai macam peluang atau kesempatan untuk mendapatkan banyak uang.

Kekayaan mereka pun dimungkinkan bisa bertumbuh dalam waktu singkat, meski risiko kehilangan harta benda juga cukup besar.

Selama mereka bisa bijak menggunakan uang dan tidak membuang peluang mendapatkan rezeki, maka kehidupan mereka akan baik-baik saja.