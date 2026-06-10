4 Zodiak yang Tidak Pernah Terlihat Jomblo, Mencari Tahu Siapakah yang Paling Cocok untuk Diri Mereka

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak menghabiskan banyak waktu sendirian.
Mereka lebih memilih menunggu sampai menemukan orang yang tepat sebelum berkomitmen daripada terburu-buru.
Mereka sangat suka bertemu dengan orang baru, terutama yang paling cocok dengan kepribadian mereka yang unik.
Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang hampir tidak pernah jomblo dan selalu bergonta-ganti pasangan.
Cancer
Cancer tidak pernah membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan sosok baru yang dijadikan pacar baru. Jika ternyata hubungan itu tidak berjalan sesuai harapan, cancer tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan seseorang yang baru untuk dijadikan tempat menggantungkan harapan dan impiannya.
Leo
Leo juga tidak keberatan harus bertemu beberapa orang yang salah sebelum akhirnya menemukan orang yang sesuai. Leo dikenal berani sehingga penolakan tidak akan membuat mereka mundur. Leo jarang menjomblo karena banyak orang mudah jatuh hati pada mereka.
Gemini
Gemini adalah sosok social butterfly. Mereka senang keluar rumah, bertemu orang baru, dan bersenang-senang. Mereka selalu memiliki peluang untuk bertemu calon pasangan baru. Mereka sering berpindah dari satu gebetan ke gebetan lainnya, bahkan dari satu hubungan ke hubungan berikutnya.
Libra
Libra adalah sosok yang romantis. Mereka sangat menikmati fase awal hubungan yang penuh rasa penasaran. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar melupakan mantan-mantannya. Mereka sulit menahan diri untuk tidak jatuh cinta lagi.
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