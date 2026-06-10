4 Zodiak yang Akan Pergi Saat Mereka Sudah Tidak Dihargai, Tidak Akan Menurunkan Standar Demi Orang Lain

JawaPos.com-Pasangan anda berhak saat merasa dihargai. Mereka berhak mendapatkan perhatian dari anda.

Namun,beberapa zodiak berikut ini membutuhkan kata-kata langsung untuk menghargai effort mereka.

Disaat mereka merasa usaha dan pengorbanannya dianggap biasa saja, mereka tidak akan bertahan lama di dalam hubungan tersebut.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang akan segera pergi jika merasa sudah tidak dihargai lagi.

Leo

Leo memiliki ekspektasi dan mengharapkan pasangan memperlakukan mereka dengan rasa hormat, kepedulian, dan kekaguman. Orang lain mungkin menganggap mereka terlalu pemilih, tetapi leo tidak akan meminta maaf kaena mengetahui nilai dirinya sendiri. Mereka tidak akan menurunkan harga diri hanya

Aries

Pada dasarnya, aries bukan sosok yang sangat romantis. Mereka bisa saja mengalihkan energi tersebut untuk me time dan itulah yang akan mereka lakukan jika merasa tidak dihargai. Jika anda tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup atau tidak menghargai apa yang mereka berikan di dalam hubungan.

Virgo

Virgo bersedia melakukan lebih dari yang diharapkan orang lain. Namun, mereka juga ingin usahanya diakui. Mereka ingin pasangannya menyadari betapa kerasnya mereka berjuang untuk menjaga hubungan supaya tetap sehat dan kuat.

Libra