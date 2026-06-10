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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 10 Juni 2026 | 18.27 WIB

4 Zodiak yang Akan Pergi Saat Mereka Sudah Tidak Dihargai, Tidak Akan Menurunkan Standar Demi Orang Lain

Ilustrasi seseorang yang pergi/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang pergi/freepik

JawaPos.com-Pasangan anda berhak saat merasa dihargai. Mereka berhak mendapatkan perhatian dari anda.

Namun,beberapa zodiak berikut ini membutuhkan kata-kata langsung untuk menghargai effort mereka. 

Disaat mereka merasa usaha dan pengorbanannya dianggap biasa saja, mereka tidak akan bertahan lama di dalam hubungan tersebut.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang akan segera pergi jika merasa sudah tidak dihargai lagi. 

Leo memiliki ekspektasi dan mengharapkan pasangan memperlakukan mereka dengan rasa hormat, kepedulian, dan kekaguman. Orang lain mungkin menganggap mereka terlalu pemilih, tetapi leo tidak akan meminta maaf kaena mengetahui nilai dirinya sendiri. Mereka tidak akan menurunkan harga diri hanya 

Pada dasarnya, aries bukan sosok yang sangat romantis. Mereka bisa saja mengalihkan energi tersebut untuk me time dan itulah yang akan mereka lakukan jika merasa tidak dihargai. Jika anda tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup atau tidak menghargai apa yang mereka berikan di dalam hubungan.

Virgo bersedia melakukan lebih dari yang diharapkan orang lain. Namun, mereka juga ingin usahanya diakui. Mereka ingin pasangannya menyadari betapa kerasnya mereka berjuang untuk menjaga hubungan supaya tetap sehat dan kuat.

Libra mencintai dengan sepenuh hati dan tidak ragu menunjukkan perasaannya. Mereka rela memberikan apapun kepada pasangan dan bahkan melakukan hal-hal luar biasa demi orang yang dicintai. Namun, libra bisa pergi saat usaha mereka diremehkan orang lain. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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