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Rabu, 10 Juni 2026 | 18.23 WIB

3 Zodiak ini Terima Banyak Uang di Bulan Juni 2026, Rezeki Ternyata Bisa Datang Lewat Serangkaian Cara

Zodiak yang diramalkan bisa terima banyak uang di bulan Juni 2026 saat rezeki datang lewat serangkaian cara. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bisa terima banyak uang di bulan Juni 2026 saat rezeki datang lewat serangkaian cara. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi, rezeki selalu punya cara dan waktunya sendiri untuk datang pada hidup seseorang.

Kerap kali hal-hal baik datang tidak melalui jalan sebagaimana yang diharapkan oleh kebanyakan orang.

Di tahun kuda api ini sendiri, diramalkan ada segelintir orang yang akan mendapatkan rezeki melalui jalan yang tidak pernah diduga.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa terima banyak uang di bulan Juni 2026 saat rezeki datang lewat serangkaian cara.

1. Zodiak Aries

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak libra akan memperoleh uang kaget di bulan Juni 2026 ini.

Astrolog meyakini, duit tak terduga ini jadi salah satu rezeki untuk mereka yang datang di pertengahan tahun kuda api ini.

Adapun kedatangannya bisa melalui banyak hal seperti melalui teman, pasangan, atau orang-orang terdekat.

Hal ini menjadi mungkin juga karena tidak terlepas dari kerendahhatian dan keramahan kepada orang lain sekalipun yang tidak dikenal.

2. Zodiak Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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