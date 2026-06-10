4 Zodiak yang Tetap Berkelas Setelah Putus, Bersyukur karena Terbebas dari Hubungan Toxic

JawaPos.com-Fase putus cinta tidak akan pernah berjalan mudah.

Anda mungkin tidak bisa mengendalikan rasa sakit yang muncul akibat patah hati, tetapi anda bisa mengendalikan tindakan anda.

Anda bisa menentukan bagaimana cara menghadapi situasi yang sedang terjadi. Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang tetap bersikap berkelas setelah putus.

Virgo

Virgo adalah komunikator yang sangat baik. Mereka juga akan menjelaskan perasaannya sendiri agar anda memahami sudut pandang mereka. Virgo akan berusaha keras memberikan closure karena mereka percaya bahwa setiap orang berhak mengetahui kebenaran secara utuh.

Libra

Libra tidak ingin anda meninggalkan hubungan dengan keyakinan bahwa anda tidak akan pernah menemukan cinta lagi. Libra akan selalu menghargai hubungan yang pernah dimiliki. Zodiak ini selalu menghargai setiap orang yang pernah mereka kencani karena mereka pernah memilih orang yang pernah mereka kencani karena mereka sadar pernah memilih orang tersebut.

Capricorn

Capricorn akan berusaha menjaga proses perpisahan tetap dewasa dan berkelas. Menurut mereka, disaat hubungan sudah berakhir, tidak ada gunanya terus mengungkit semua kesalahan yang pernah terjadi.

Gemini