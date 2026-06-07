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Niko Sulpriyono
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.37 WIB

Rezeki Mendadak Bikin Melongo! 5 Weton Ini Diramal Panen Kekayaan dan Peluang Emas pada Juni 2026

Ilustrasi Panen Kekayaan (Freepik) - Image

Ilustrasi Panen Kekayaan (Freepik)

JawaPos.com - Banyak orang mengira kekayaan datang secara tiba-tiba. 

Padahal, keberhasilan finansial yang terlihat dari luar biasanya merupakan hasil dari kerja keras, strategi yang matang, dan kemampuan mengelola peluang dengan baik. 

Dalam Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya sedang memasuki fase keberuntungan yang kuat sepanjang Juni 2026.

Menariknya, energi yang muncul pada weton-weton ini tidak menunjukkan keberuntungan instan. 

Sebaliknya, rezeki yang datang disebut sebagai buah dari ketekunan, pengalaman menghadapi kegagalan, serta kemampuan mengelola keuangan secara bijaksana. 

Karena itulah, kesuksesan yang terlihat mendadak sebenarnya telah dibangun melalui proses panjang yang tidak diketahui banyak orang.

Berdasarkan pembacaan energi kolektif, terdapat lima weton yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk menikmati peningkatan finansial, perkembangan usaha, hingga keberhasilan dalam karier pada Juni 2026

Berikut daftar weton yang diramal panen kekayaan pada bulan ini yang dirangkum dari kanal YouTube NING KENEWAE pada Sabtu (06/06).

1. Selasa Kliwon

Selasa Kliwon menjadi salah satu weton yang diprediksi mengalami peningkatan rezeki paling signifikan pada Juni 2026. 

Keberhasilan yang datang bukan berasal dari keberuntungan semata, melainkan hasil dari berbagai keputusan penting yang telah diambil dalam beberapa waktu terakhir.

Editor: Hanny Suwindari
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