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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 10 Juni 2026 | 00.08 WIB

Pandai Menyembunyikan Perasaan! 4 Zodiak Diam-Diam Masih Memikirkan Orang yang Pernah Naksir

Ilustrasi seseroang yang berpikir/freepik - Image

Ilustrasi seseroang yang berpikir/freepik

JawaPos.com - Anda tidak harus berpacaran dengan seseorang untuk merasakan ikatan yang kuat dengannya. 

Seperti keempat zodiak ini, mereka lebih mungkin menyimpan perasaan terhadap seseorang yang bahkan belum sempat mereka ajak jalan.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut adalah empat zodiak yang tetap memikirkan orang yang pernah menyukai mereka.  

Leo tidak tahan memikirkan seseorang. Mereka sering memikirkan apa yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih baik, orang-orang yang telah hilang dari hidup mereka, serta kenangan indah yang mereka harap tidak pernah berakhir.

Meski masih memikirkan seseorang yang tidak pernah mereka terima, justru hal tersebut menjadi pengingat mereka untuk lebih berani mengambil kesempatan berikutnya.

Pisces seringkali enggan mengungkapkan perasaan karena takut merusak hubungan yang telah terjalin. Akibatnya, ketika orang tersebut tidak lagi hadir dalam hidup mereka, pisces tetap akan memikirkannya.

Pada akhirnya, mereka tetap berharap orang tersebut menemukan kebahagiaan bersama orang lain.

Saat virgo kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan seseorang, mereka akan memikirkan orang tersebut dalam waktu yang lama.

Virgo sulit menerima kenyataan bahwa kesempatan itu mungkin sudah berlalu. 

Cancer kesulitan saat harus mengungkapkan perasaan kecuali benar-benar yakin bahwa orang yang mereka cintai memiliki perasaan yang sama.

Editor: Hanny Suwindari
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