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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 9 Juni 2026 | 23.01 WIB

3 Zodiak yang Sering Mengira Situationship sebagai Hubungan yang Serius, Terpesona dengan Gombalan Cinta

Ilustrasi pasangan./(Magnific) - Image

Ilustrasi pasangan./(Magnific)

JawaPos.com - Tiga zodiak berikut ini mudah baper saat mendapatkan perhatian dan cinta yang instens dari orang lain.

Mereka kerap salah kira menganggap bahwa situationship atau HTS sebagai awal dari kisah cinta yang serius.

Banyak di luar sana orang-orang yang hanya penasaran dan ingin memanfaatkan perasaan anda.

Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak berikut ini paling sering terjebak di dalam situationship karena mengira hubungan tersebut adalah kisah cinta sejati.

Aries cenderung langsung terjun ke dalam hubungan. Orang lain mungkin akan menganggap aries lebih menyukai hubungan santai dan tidak mengikat.

Namun, kenyataannya saat hati dan pikiran anda sudah tertuju pada seseorang, hubungan itu menjadi sesuatu yang sangat serius bagi anda. 

Libra adalah sosok yang merasa terikat saat mencintai seseorang. Anda terkadang gagal menyadari bahwa hubungan yang sedang dijalani sebenarnya hanya bersifat santai dan belum memiliki komitmen yang jelas. 

Pisces bisa melihat segala hal dengan positif. Seringkali mereka tidak menyadari apakah hubungan yang dijalani hanya sebatas hubungan kasual.

Saat jatuh cinta, pisces mudah baper. Oleh karena itu mereka seringkali  menganggap situationship sebagai hubungan yang serius. 

Editor: Hanny Suwindari
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