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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 9 Juni 2026 | 23.59 WIB

3 Zodiak yang Pantang Menyerah, Selalu Memiliki Semangat Jiwa Muda

Ilustrasi seseorang yang bersemangat. (freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang bersemangat. (freepik)

JawaPos.com - Saat bertambahnya usia banyak hal yang anda lihat dan alami. 

Seperti melihat seseorang sudah menemukan pasangan, pekerjaan, dan membeli barang-barang yang mereka inginkan.

Terlebih banyak masyarakat sering memberikan tekanan bahwa pada usia 20-30 tahun seseorang seharusnya sudah memiliki kehidupan yang mapan.

Padahal, kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Mengutip informasi dari laman //collective.world pada Sabtu (6/6), berikut tiga zodiak yang tetap semangat menjalani kehidupan tanpa memperhatikan berapa usia mereka.  

Ares akan merenung tentang berapa lama telah berjuang mengejar tujuan. Meskipun usia mereka tidak lagi muda, namun menyerah hampir tidak pernah ada di dalam kamus mereka.

Meski sempat dihantui dengan keraguan, aries pada akhirnya akan bangkit. Mereka memahami bahwa hasil kerja keras tidak selalu datang secara cepat. 

Virgo dikenal gemar merencanakan hidup secara detail. Saat masih mudah mereka biasanya sudah memiliki target dan garis waktu yang ingin dicapai.

Mereka bisa merasa telah mengecewakan diri maupun orang-orang di sekitarnya. Padahal, kenyataannya mereka telah berkembang jauh selama usia 20-an.

Leo bisa menjadi emosional ketika mengingat orang-orang yang sudah tidak ada di sekitar mereka. Membandingkan diri dengan orang lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi leo.

Leo akan merasa kurang percaya diri saat melihat orang lain tampak lebih sukses daripada mereka. 

Editor: Hanny Suwindari
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