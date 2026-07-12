Tetap Kuat di Tengah Ujian, 4 Zodiak Ini Diyakini Punya Mental Pantang Menyerah

JawaPos.com - Setiap orang pasti menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan hidupnya, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun persoalan pribadi.

Namun, tidak semua orang merespons kesulitan dengan cara yang sama. Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter kuat yang membuat mereka mampu bertahan, bangkit, dan terus melangkah meski berada dalam situasi yang penuh tekanan.

Mengutip Baseline, berikut empat zodiak yang disebut memiliki semangat pantang menyerah saat menghadapi masa-masa sulit. Apakah zodiak Anda termasuk?

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1. Aries

Aries dikenal karena sifat yang berapi-api dan penuh tekad.

Mereka cenderung bersemangat dan memiliki sikap pantang menyerah.

Bagi seorang Aries, setiap kemunduran hanyalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat.

Dalam dunia yang terkadang terasa sangat sulit, mereka terus maju dengan tekad yang kuat.

2. Taurus