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Niko Sulpriyono
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.39 WIB

Bukan Orang Dalam atau Warisan, 6 Weton Ini Disebut Paling Cepat Kaya pada 2026 Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Paling cepat kaya (Freepik) - Image

Ilustrasi Paling cepat kaya (Freepik)

JawaPos.com - Tahun 2026 diperkirakan menjadi periode penuh peluang bagi banyak orang. 

Di tengah perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, dan dinamika dunia kerja yang terus bergerak cepat, sebagian masyarakat Jawa masih menjadikan primbon sebagai salah satu cara untuk memahami potensi dan arah kehidupan di masa depan.

Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar kombinasi hari dan pasaran kelahiran. 

Weton dipercaya menggambarkan karakter, cara berpikir, hingga kecenderungan seseorang dalam menghadapi tantangan hidup. 

Karena itu, ketika muncul ramalan mengenai weton yang berpotensi memperoleh rezeki besar, pembahasan tersebut selalu menarik perhatian banyak orang.

Namun perlu dipahami bahwa primbon Jawa tidak pernah mengajarkan kekayaan datang tanpa usaha. 

Sebaliknya, weton lebih sering dikaitkan dengan sifat dan kebiasaan yang dapat membuka peluang kesuksesan. 

Berikut 6 weton yang menurut berbagai penafsiran primbon Jawa disebut memiliki potensi besar mencapai kemakmuran pada tahun 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Tombo Ati Story pada Sabtu (06/06).

1. Rabu Pahing, Kesabaran yang Berbuah Manis

Rabu Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki daya tahan mental kuat. 

Pemilik weton ini umumnya tidak suka mencari perhatian, tetapi memiliki tekad yang sulit digoyahkan ketika mengejar tujuan hidup.

Editor: Hanny Suwindari
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