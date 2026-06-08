Ramalan Shio Besok Selasa 9 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi shio Naga, waspadalah saat menghadapi situasi yang rumit.

Di sisi lain, bagi shio Kambing cobalah keluar dari rutinitas harianmu.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 9 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Waspadalah saat menghadapi situasi yang rumit.

Anda mungkin hanya mengatasi dampak dari suatu masalah, bukan penyebabnya.