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Rabbany Wanadriani
Senin, 8 Juni 2026 | 18.45 WIB

Ramalan Shio Besok Selasa 9 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi shio Ayam, jadilah realistis soal uang mulai besok.

Sedangkan shio Babi jangan bertaruh pada sesuatu yang tidak pasti saat ini.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 9 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Pastikan Anda memiliki tugas yang dapat diselesaikan.

Anda akan senang telah melakukannya.

Ketika Anda merasa tidak ingin berbicara dengan banyak orang, bicaralah dengan orang-orang yang luar biasa dan cerdas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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