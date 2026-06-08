Ramalan Shio Besok Selasa 9 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik) JawaPos.com – Bagi shio Tikus, jangan boroskan uang.

Sementara bagi shio Macan, jangan buang waktu.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 9 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Jangan boroskan uang.

Anda bisa menghabiskannya dengan cepat dan tak lama kemudian akan bertanya-tanya ke mana semua uang itu pergi.