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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 8 Juni 2026 | 16.05 WIB

4 Zodiak yang Ilfeel Saat Pasangannya Scrolling Medsos Saat Pacaran, Menginginkan Kedekatan Emosional

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak masalah jika pasangannya sesekali mengecek pesan atau menscroll media sosial saat sedang dating.

Namun, ada pula zodiak yang tidak akan senang jika anda sibuk memainkan gadget di tengah aktivitas bersama.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang tidak akan bertahan di dalam pacaran yang scrolling medsos terus menerus. 

Leo tidak akan senang jika anda terus menatap layar gadget saat sedang berbicara dengannya. Leo ingin merasa bahwa dirinya sudah cukup untuk membuat anda bahagia. 

Capricorn tidak suka saat anda terlalu adiktif dengan gadget. Jika perhatian anda yang setengah tertuju pada mereka, maka capricorn akan merasa sulit untuk membangun percakapan yang bermakna. 

Cancer bisa merasa insecure saat pasangannya hanya berfokus pada gadgetnya. Cancer membutuhkan kepastian bahwa anda benar-benar peduli pada mereka, dan kebiasaan bermain ponsel sepanjang malam akan melukai perasaan cancer yang sensitif.

Aries sangat percaya pada prinsip menikmati setiap momen yang sedang dijalani. Mereka tidak ingin pikiran anda sibuk memikirkan pekerjaan yang harus dilakukan nanti. Mereka juga tidak ingin perhatian anda teralihkan oleh kabar yang muncul di medsos.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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