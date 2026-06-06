Ramalan Zodiak Leo 6 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Romansa menjadi pusat perhatian hari ini, karena zodiak Leo mungkin merasa sangat bersemangat. Ini adalah hari yang tepat untuk merencanakan malam yang indah dengan pasangan.



Sementara itu, Leo cenderung merasa sangat bersemangat tentang berbagai minat, baik itu terkait intelektual, kreatif, atau berorientasi bisnis. Leo bisa menghabiskan banyak waktu untuk mengejar hasrat yang dimiliki.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 6 Juni 2026.



Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo dan pasangan bisa menikmati aliran emosi positif dan cinta yang stabil. Terkait karir, Leo mampu mencapai kemajuan yang signifikan dan menyelesaikan proyek besar di penghujung hari.



Sementara itu, tetaplah memperhatikan tingkat kelelahan diri sendiri agar kesehatan Leo tidak menurun. Terkait keuangan, cobalah meminimalkan pengeluaran dan pembelian, dengan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan pokok.



Cinta Leo

Jika berada dalam hubungan serius, Leo dan pasangan akan merasa sejalan saat ini. Ini adalah hari yang biasa tanpa peristiwa yang mengejutkan. Tetapi, Leo dan pasangan akan merasakan aliran emosi positif dan cinta yang stabil, jadi nikmatilah.

