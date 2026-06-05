4 Zodiak yang Butuh Jeda Setelah Putus, Mengambil Waktu untuk Menyembuhkan Rasa Sakit

JawaPos.com - Empat zodiak ini membutuhkan waktu untuk sembuh dari rasa sakit karena putus cinta,

Mereka membutuhkan jeda untuk dirinya sendiri untuk membereskan beban emosional sebelum akhirnya membuka hati pada orang baru.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang biasanya membutuhkan waktu cukup lama sebelum akhirnya kembali mencari pasangan.

Taurus

Saat putus, taurus tidak lagi memiliki seseorang untuk diajak ngobrol sepanjang hari. Tidak ada lagi teman nonton di akhir pekan, tidak ada lagi tempat berbagi cerita, taurus membutuhkan waktu beradaptasi hingga mereka bisa melupakan semua kenangan indah bersama.

Scorpio

Scorpio juga merasa tidak bisa memperlakukan orang baru dengan baik sebelum benar-benar memaafkan. Mereka membutuhkan waktu untuk sembuh, memproses rasa sakit, dan menyadari bahwa tidak semua hubungan akan berakhir sama seperti yang sebelumnya.

Capricorn

Capricorn tidak mudah membiarkan banyak orang masuk ke dalam hidupnya.capricorn seringkali tetap memilih untuk sendiri.

Mereka tidak pernah merasa terganggu dengan kehidupan lajang karena pada dasarnya capricorn sangat mandiri.

Pisces

Pisces bisa menghabiskan banyak waktu menangisi mantan. Dibutuhkan waktu cukup lama sampai pisces bisa melepaskan mereka.